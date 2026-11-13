Актриса Агния Кузнецова рассказала о любимых местах в Москве

Актриса Агния Кузнецова рассказала о своих любимых местах в Москве, пишут aif.ru.

По словам артистки, она любит Замоскворечье, улицу Новокузнецкая, знаменитый дом №13 с кривыми балконами, известный тем, что там снимали фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Как уточнила Кузнецова, в этом доме она прожила пять лет.

Кроме того, любимым для артистки остается и район Арбата, где она прожила больше десяти лет. Среди главных мест Агния называет Старый Арбат, "Стрелку" с переходом по мосту от храма Христа Спасителя к памятнику Петру, а также набережные с их улочками и ресторанами.

Как отметила актриса, она "обожает" нынешнюю Москву, ставшую "такой красивой, чистой, невероятно свободной".