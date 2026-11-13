Рособрнадзор: ЕГЭ станет еще честнее и технологичнее

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продолжает совершенствоваться. О предстоящих нововведениях рассказали в пятницу, 13 ноября, в Рособрнадзоре.

Ведомство пообещало сделать ЕГЭ "не только честнее, но и технологичнее", обеспечив в 2027 году полный перевод экзамена на отечественное программное обеспечение.

Кроме того, с 2028 года все сервисы для граждан станут доступны на портале "Госуслуги". Россияне получат возможность там подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении, получить уведомление о месте сдачи ЕГЭ, узнать результаты, подать апелляцию, воспользоваться тренажером для подготовки.

Рособрнадзор напомнил в своем "Макс"-канале, что тренажер в 2026 году работал в тестовом режиме всего по двум предметам. Однако еще до начала кампании 2027 года такая опция появится для всех 16 предметов ЕГЭ.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже утвердил документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году. Изменений немного: в экзамене по информатике упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности, ЕГЭ по истории синхронизировали с новыми государственными учебниками.

Между тем количество олимпиад для школьников, высокие результаты в которых дают льготы при поступлении в российские университеты, сокращено с 83 до 60. Минобрнауки отреагировало на жалобы абитуриентов и их родителей на то, что даже максимально высокие баллами ЕГЭ не гарантировали поступление в некоторые вузы на бюджетные места, поскольку их заняли победители и призеры различных олимпиад.