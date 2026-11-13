Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение пятницы, 13 ноября, семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Курской, Самарской областями, а также над Московским регионом.

Не обошлось без пострадавших. Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем "Макс"-канале, что в селе Толпино Кореневского района мужчина при атаке дрона получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение правой стопы.

Ранее, после ночных атак дронов, глава Брянской области Егор Ковальчук рассказал о трагедии в селе Крапивна Климовского района: погибла 52-летняя женщина при ударе вражеского БПЛА по частному жилому дому.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский при этом цинично жалуется, что бить дронами по российским регионам стало сложнее, поскольку в работе "военного пакета" американской спутниковой системы Starlink "сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час".