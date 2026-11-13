Парковка на ряде улиц Москвы подешевеет

В Москве в некоторых районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД подешевеет парковка. Об этом рассказали в пятницу, 13 ноября, в городском Департаменте транспорта.

Как уточнили в столичном Дептрансе, подешевеет парковка на ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский. Стоимость пониженного тарифа будет проиндексирована до 50 рублей в час.

Соответствующая мера предпринимается в отношении стоянок, которые заполняются менее чем наполовину. Предполагается, что снижение тарифа поможет повысить спрос на парковочные места и сделает стоимость более соразмерной нагрузке на конкретных улицах.

В праздничные дни в Москве не взимают плату за парковку автомобилей. Владельцы смогут оставить машины на всех улицах города совершенно бесплатно, в том числе там, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. В частности, такой подарок сделали москвичам и гостям столицы в День народного единства.

В Москве продолжается реализация уникальных транспортных проектов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в мегаполисе построено около 260 станций наземного и подземного метро, новые дороги и развязки. Как подчеркнул Собянин, Москву сделали "доступным, шаговым, пятнадцатиминутным, как сегодня говорят, городом".