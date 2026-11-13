Польша не будет дальше делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Украины. Об этом объявил в пятницу, 13 ноября, польский премьер-министр Дональд Туск.

Как пояснил политик, Польша страдает от высокого дефицита бюджета и возрастающих расходов на национальную оборону.

Туск подтвердил, что уже проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что "мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL".

В рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных запросов Украины) европейские члены НАТО за свой счет приобретают вооружения и боевую технику американского производства для последующего предоставления киевскому режиму.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский жаловался, что поставки американских перехватчиков Patriot в рамках механизма PURL задерживаются. Утративший легитимность президент Украины обвинил в этом Пентагон и его шефа Пита Хегсета.

Между тем военный эксперт Борис Рожин, которого цитирует ТАСС, предупредил, что пересмотр американского военного присутствия в Европе направлен на то, чтобы заставить европейские страны больше платить за "американскую крышу" и самостоятельно финансировать украинский конфликт.