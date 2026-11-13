Жертвами нападений бурых медведей в России стали 36 человек

С начала 2026 года в результате нападений бурых медведей в различных российских регионах погибли уже 36 человек. Такие данные приводит в пятницу, 13 ноября, Министерство природных ресурсов и экологии России.

Как уточняет ведомство, количество обращений к властям о выходах бурых медведей к людям превысило 12 тысяч. Косолапые нападали на людей 87 раз, жертвами стали 36 человек, сообщает "Интерфакс".

Эксперты предупреждают: остаться в живых после встречи с медведем крайне трудно, особенно если зверь голоден или агрессивно настроен. Однако в Алтайском крае в октябре подростку удалось чудом выжить после нападения косолапого на пасеке. Мальчика спас смартфон: животное, набросившись на потенциальную жертву, повредило гаджет. Телефон вспыхнул и спугнул медведя. С тяжелыми травмами подростка госпитализировали.

Вслед за чередой нападений медведей на людей в ряде российских регионов появились сообщения о новой потенциальной опасности: волки стали чаще заходить в населенные пункты и нападать на сельскохозяйственных и домашних животных. Однако доктор биологических наук Александр Савченко объяснил, почему угроза от волков несравнимо меньше, чем от медведей.