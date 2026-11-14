В США запретили вылеты во всех аэропортах

Федеральное управление гражданской авиации США объявило об общенациональной приостановке вылетов из всех аэропортов страны.



"В связи с чрезвычайными обстоятельствами и в целях безопасности <...> по распоряжению командного центра федеральной авиации во всех аэропортах введен запрет на вылет. Весь вылетающий трафик должен оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Прибывающие международные рейсы будут обслуживаться в индивидуальном порядке", — следует из экстренного уведомления ведомства.



Причиной полного запрета на вылеты в аэропортах США стал сбой связи в диспетчерских центрах, заявил министр транспорта страны.



Это третья за всю историю полная остановка воздушного движения в США. Первый раз все вылеты в стране запрещали после терактов 11 сентября 2001 года, второй случай произошёл в январе 2003 года из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов.