Международная федерация хоккея подала апелляцию из-за допуска сборной России к соревнованиям

Международная федерация хоккея подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за двух членов коллегии, принимавших решение по допуску российских сборных до международных соревнований, сообщил канадский телеканал TSN.



"Источники сообщают, что Международная федерация хоккея официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за двух из трех членов коллегии, восстановившей Россию в правах. Апелляция основана на сокрытии членами коллегии информации о деловых связях с Россией", — сообщили в TSN.



Возможен конфликт интересов у двух из трёх арбитров Спортивного арбитражного суда, отменивших отстранение сборной России, следует из материала издания Inside Paradeplatz.



Причиной конфликта стала информация о том, что председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве. Также египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.



30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российскую сборную к соревнованиям.