Белый дом объявил о предстоящей встрече лидеров России, Китая и США

Администрация США сообщила о планах провести трёхстороннюю встречу лидеров России, Китая и Штатов 19 ноября, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.



Встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, следует из анонса американской администрации.



Президент США Дональд Трамп на встрече хочет поднять вопрос сокращения ядерных арсеналов, добавили в Белом доме. При этом Штаты не ожидают, что по итогам контакта будет выработано какое-либо соглашение в этой сфере.



Помощник президента России Юрий Ушаков 12 ноября сообщил о планируемой на саммите АТЭС встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.