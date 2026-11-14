С космодрома "Восточный" стартовала ракета с двумя частными спутниками

С космодрома "Восточный" успешно стартовала ракета-носитель " Союз -2.1.Б", которая доставит на орбиту два спутника. В истории отечественной космонавтики это первый запуск частных спутников. Он субсидируется в рамках нацпроекта.

Два выведенных на орбиту аппарата - "КОЭН" и "Кинопоиск" - будут вести съёмку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Как отметили в "Роскосмосе", это позволит решать целый ряд задач ­ от мониторинга опасных природных явлений и решения экологических проблем до контроля целевого использования земель и выявления незаконных построек.