В небе над США четыре часа не летали самолёты

Почти четыре с половиной часа было закрыто небо над США. В стране масштабный телекоммуникационный сбой - вышло из строя оборудование авиадиспетчеров.

Чтобы обеспечить безопасность, власти запретили все вылеты. Число задержанных или отменённых рейсов превысило 10 тысяч. В результате в крупнейших аэропортах США выстроились внушительные очереди из самолётов.

Кроме того, всем находящимся в воздухе лайнерам было рекомендовано кружить по заданным маршрутам вместо захода на посадку. Вероятно, коллапс связан с обновлением программного обеспечения. Специалисты изучают возможную связь между техническим сбоем и внедрением в систему управления искусственного интеллекта.