Путин помиловал тяжелобольную Валерию Чекалину

Владимир Путин помиловал блогера Лерчек, освободив её от наказания, сообщает ТАСС. В июле этого года Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу.

Два дня назад блогер обратилась к президенту России с прошением о помиловании в связи с диагностированным онкологическим заболеванием для выезда на лечение. Рак выявили у Чекалиной в начале года. Шокирующее известие она получила вскоре после рождения четвёртого ребенка.

Лерчек хочет продолжить лечение в Китае. Обследование показало, что раковые клетки распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей.

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