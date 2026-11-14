На передовой российские войска продвигаются на Днепропетровском участке. Дроны контролируют каждый шаг бойцов и видят всю обстановку на километр вперёд. Если препятствие, например, какой-то завал из ящиков, маскировочных сеток или подбитых машин, сразу предупредят – осторожно, может быть засада.

Наши бойцы скрытно прорвались в тыл противника. В этой операции едва не погиб командир штурмовой группы Андрей Шкуренко. Противник пытаясь ликвидировать офицера, поднял в воздух 30 дронов. Но спасла смекалка: уже раненый Андрей быстро соорудил из каски, бронежилета и камуфляжа куклу.

В итоге задача была выполнена. Внезапный рейд прошел успешно. Противник из построек выбит. Бойцы говорят – удерживать позиции, националистам всё сложнее, катастрофически не хватает пехоты.

Остановить продвижение российских войск националистам не удается. В лучшем случае замедлить. И то ненадолго. Только на этой неделе от ВСУ были освобождены пять населённых пунктов. А потери противника выросли ещё почти на 10 тысяч человек.