Украина потеряла более половины мощностей по генерации электроэнергии. Об этом говорится в совместном докладе Пентагона и Госдепартамента США. Документ указывает и на серьёзное падение экспорта зерна. На фоне плачевного состояния дел киевского режима и переговорных усилий Вашингтона в ЕС царят панические настроения. Польша решила сбежать с корабля и официально заявила, что больше не будет закупать оружие для Украины. Но в европейской повестке это не единственный больной вопрос.

Визит американских спецпосланников в Москву, а затем в Дублин поднял суматоху на европейском саммите. 50 лидеров, собравшихся в Ирландии, собирались обсудить помощь Украине, а в итоге погрязли в междоусобице, выбирая кто же будет представлять Брюссель на переговорах с россиянами. От того, что переговорщиком станет отъявленная русофобка Каллас, многим стало страшно. В Европарламенте её называют "главной кадровой ошибкой ЕС".

Западная пресса пишет, что главы Евросовета и Еврокомиссии лично отказали Каллас в участии. Ведь, репутация этой дамы, оставляет желать лучшего. Обиженная русофобка заявила, что вся ситуация с переговорами – ловушка Москвы, но европейцы сами себя загнали в эту ловушку.

На европейцев давит немецкий канцлер, против которого уже разгорается бунт. Он пригрозил заблокировать бюджет, если страны не раскошелятся на Украину, но получил отпор. Против пошёл даже преданный союзник -Франция. Лидер ультраправых сил Ле Пен летит в Брюссель, чтобы расставить все точки над I.

Глядя на то, во что превратили Украину её архитекторы, не смогла молчать бывший немецкий канцлер Ангела Меркель и начала учить европолитиков разуму: "В 2015 году было крайне важно попытаться добиться перемирия. И когда сейчас говорят, что вести диалог с Путиным было неправильно, я отвечают: тогда бы Украины вообще больше бы не существовало. Я призываю в политической дискуссии вернуться к тем событиям и подумать".

Видимо, подумать, как на этот раз можно обвести Москву вокруг пальца и получить передышку на перегруппировку украинских сил. Впрочем, Россия больше на это не пойдёт. Да и политики в Европе уже не те. Зеленский, после двухнедельного заграничного отпуска вернулся в Киев. И тут же опубликовал ролик, где он в образе хозяйственника проводит встречу с мэрами городов, обсуждая приближающуюся тяжёлую для Украины зиму.