В Бразилии несколько часов не могли справиться с пожаром на химзаводе

Кадры словно из фильма-катастрофы из бразильского штата Сан-Паулу. На лакокрасочном заводе произошёл крупный пожар. Масштаб возгорания огромный, чёрный столб дыма был виден из других городов.

Сначала раздался взрыв, затем началось возгорание. Огонь моментально охватил производственные цеха с химикатами. Произошли повторные мощные детонации, которые продолжались несколько часов.

По предварительным данным, пострадали 12 человек, большинство находятся в тяжёлом состоянии. Работников удалось быстро вывести на улицу. Эвакуировали также жилой комплекс, расположенный рядом.

Были отменили занятия в ближайших школах и детских садах. В целях безопасности временно отключили электроснабжение около 700 домов.