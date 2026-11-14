Собянин: Детский сад на 150 мест построили недалеко от Аннинского лесопарка

Детский сад на 150 мест построили недалеко от Аннинского лесопарка в Москве, сообщил на своей странице в "Максе" мэр Сергей Собянин. Здание на Дорожной улице рассчитано на шесть групп.

В каждой из них обустроили комфортные раздевалки, игровые зоны и спальни. Также сделали физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский блок.

Прилегающую территорию благоустроили - оборудовали спортивную и сразу шесть игровых площадок. Рядом с новым детским садом расположены несколько остановок наземного транспорта, станции метро и МЦД.