Названа причина масштабного авиаколлапса в США

Масштабный сбой авиасообщения в США. Работа всех аэропортов страны была приостановлена почти на четыре с половиной часа. Отменили или задержали более 15 тысяч рейсов. Этот запрет на вылеты стал самым продолжительным в Соединённых Штатах после теракта 11 сентября 2001 года. Власти уже назначили проверки, чтобы исключить иностранное вмешательство.

В крупнейших аэропортах Хьюстона, Чикаго, Сан-Франциско и Филадельфии жизнь словно остановилась. Самолёты не взлетают. Табло отправлений пестрят сообщениями о задержанных, отменённых и перенесённых рейсах. Толпы пассажиров ждут посадки. По всей стране объявлен так называемый ground stop - ситуация, когда лайнерам запрещено подниматься в воздух.

Всего задержали больше девяти тысяч рейсов, еще около семи тысяч - отменили. Причём, ситуация коснулась не только внутреннего авиасообщения, но и международного. Приостановлены вылеты из Мексики, Канады и Великобритании. Причина такого крупного транспортного коллапса - масштабный технический сбой в системе управления авиацией. Простыми словами, диспетчеры начали постепенно терять связь с экипажами.

По одной из версий, произошла серьёзная кибератака. По другой - неисправность связана с внедрением искусственного интеллекта как помощника управления воздушным движением. Впрочем, вскоре стало ясно сбой произошёл из-за устаревшего оборудования, которое просто не выдержало нагрузки. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.

Министр транспорта США Джон Даффи подтвердил, что масштабный сбой связи в диспетчерских центрах по всей стране произошёл из-за перегруженных коммутаторов и маршрутизаторов. Сейчас все ограничения официально сняты. Но окончательное восстановление работы аэропортов, вероятно, займёт ещё несколько суток.