На пленуме КПРФ подвели итоги выборов в Госдуму

Определили задачи на будущее и подвели итоги прошедших выборов в Госдуму. В Подмосковье сегодня открылся V пленум КПРФ.

В его работе принимают участие более 600 человек, в том числе представители Центрального комитета, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, желающие присоединиться к объединению. Состоялась церемония вручения партийных и комсомольских билетов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил экономическую ситуацию в стране и программу Победы, с которой партия шла на выборы. "КПРФ исключительно ответственно относится к будущему России, а его невозможно построить в отрыве от интересов народов. Для нас уважение к своим согражданам - ключевой показатель патриотизма. Собственную готовность к широкой дискуссии мы проявили в полной мере в ходе выборной кампании", - отметил лидер коммунистов.