На северо-востоке Москвы появится храм в честь святителя Макария

Возведение и реконструкцию православных церквей на северо-востоке Москвы обсудили сегодня на совещании, которое провел советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Участие также приняли представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов.

В Бутырском районе возвращают исторический облик церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она была построена в XVII веке как первый полковой храм в России. В советское время здание переделали под заводские цеха.

Кроме того, в округе возводят храм святителя Макария, возле которого разобьют уникальный сад с растениями, названия которых есть в Библии.