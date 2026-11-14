В Москве наградили лучших изобретателей России

Смелость идей, талант и научно-техническое творчество на благо страны. В Москве сегодня наградили победителей конкурса "Изобретатель года". Жюри получило более двух тысяч заявок из разных регионов России, а также из-за рубежа.

К участию допускаются иностранцы, если у них есть патенты, действующие на территории нашего государства. Обязательное условие - все разработки должны иметь подтвержденный экономический эффект. Ограничений по возрасту нет. В этом году самым юным претендентом стал девятилетний школьник.

Важность изобретений лауреатов подчеркнул Владимир Путин в приветственной телеграмме, которую зачитал на церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.