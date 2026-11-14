На храме в Афганском сквере установили главный купол с крестом

Сегодня в Москве установили главный купол с крестом на церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", которую строят в Афганском сквере в районе Новогиреево.

Состоялось торжественное богослужение и чин освящения. Это главный храм ветеранских организаций и участников боевых действий в столице. Возводят целый комплекс. Так, уже действует воскресная школа и приходской театр, где проходят памятные мероприятия.

Работы начались два года назад и ведутся на добровольные пожертвования. Сдать комплекс в эксплуатацию планируют уже следующей осенью.