Аферисты рассылают россиянам фальшивые штрафы за нарушения ПДД

Мошенники стали пугать россиян фейковыми штрафами за неправильную парковку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Ничего не подозревающему автолюбителю приходит сообщение о нарушении им правил парковки и выписанном штрафе. Оплатить его надо, перейдя по ссылке в сообщении.

В итоге гражданин попадает на фишинговый сайт, где вводит реквизиты банковской карты для оплаты взыскания. Деньги уходят на счёт аферистов.

Россиянам рекомендуют оплачивать штрафы за нарушения ПДД только с помощью специальных приложений, рассылающих соответствующие уведомления.