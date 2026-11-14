В Москве простились с российским послом в США Дарчиевым

Дипломаты, коллеги и близкие проводили в последний путь посла России в США Александра Дарчиева, сообщает ТАСС.

На траурной церемонии спикер МИДа Мария Захарова назвала посла примером самоотверженного служения для дипломатов. Он полностью отдавал себя службе, ни разу не спасовав перед болезнью, отметила Захарова.

Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал Александра Дарчиева как одного из лучших российских специалистов по Соединённым Штатам.

Российский посол в США Александр Дарчиев скончался 11 декабря от хронического заболевания. Ему было 66 лет, на должности главы российской дипмиссии в США он работал с марта 2025 года.