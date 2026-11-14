Москва не будет ставить условия по переговорной группе от Европы. Об этом в интервью Telegram-каналу "Юнашев Live" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля полагает, что России, как он выразился, было бы лучше пообщаться с европейцами. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, насколько близки к реальности утверждения, что Владимир Путин согласился включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

На этой неделе в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. Помимо этих встреч, американская и украинская делегации встречались с европейскими посланниками.

После этого в Вашингтоне заговорили о необходимости полноценного привлечения европейцев к диалогу. Наблюдатели полагают, что следующие встречи по Украине могут пройти с участием делегации Старого Света.