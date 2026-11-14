Болгария вслед за Польшей отказалась помогать Зеленскому

Болгария прекратит предоставлять оружие Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает ТАСС.

Оружие и боеприпасы со складов болгарской армии больше не будут поставляться Украине, но при этом Радев подчеркнул, что София не намерена блокировать решение государств Евросоюза об оказании помощи Киеву.

Ещё Радев добавил, что Болгария откажется от участия в военных учениях так называемой коалиции желающих, то есть стран, которые договорились помогать Украине оружием и финансами.

Ранее на этой неделе польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава перестанет делать взносы в программу PURL, которая предполагает закупку американского оружия для Украины на деньги европейцев. По словам главы польского правительства, такое решение было принято в связи с высоким дефицитом бюджета и внутренними расходами на оборону.