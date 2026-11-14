Дачников предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники обманывают дачников под видом подготовки участков к зиме. Как сообщили РИА Новости в "МТС Защитнике", аферисты начали обманывать россиян, которые уезжают с дачных участков в город.

Злоумышленники от лица частных компаний предлагают убрать осенний мусор, сжечь листья, перенести нужные вещи в дом. Дачники соглашаются, платят задаток или всю плату за работу, и мошенники тут же исчезают с деньгами.

Дачникам напомнили, что настоящие работники никогда не требуют полную предоплату. Гражданам посоветовали обращаться только к проверенным подрядчикам и заключать с ними договоры.