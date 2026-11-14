Названа дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Саммит лидеров России, Китая и США пройдёт 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Достигнута договорённость о проведении 19 числа трёхсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдёт в Шэньчжене на полях саммита АТЭС", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее президент США сообщил, что встретится с лидерами России и Китая на саммите АТЭС. При этом Дональд Трамп указал, что переговоры в таком формате нужны прежде всего для обсуждения вопросов ядерного разоружения, а не ради дискуссий об украинском конфликте.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Во время визита в США председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Дональда Трампа принять участие в работе саммита.