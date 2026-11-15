Рядовой Александр Четверяков выполнял боевую задачу по обнаружению огневых средств противника. Наблюдательный пункт подвергся массированному минометному обстрелу. Несмотря на ранение, Четверяков не оставил позицию и оперативно передал координаты вражеских расчётов. Благодаря самоотверженным действиям рядового, артиллерийский дивизион полностью уничтожил все выявленные цели.

Командир отделения БПЛА сержант Михаил Далёкин выполнял боевую задачу по нанесению ударов по опорному пункту ВСУ. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны противника, Далёкин уничтожил узел связи. Благодаря профессионализму и грамотным действиям сержанта наши штурмовые группы в ходе наступления получили тактическое преимущество.