Ночью 15 ноября силы ПВО сбили 533 украинских дрона

Минувшей ночью над территорией России сбито 533 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 14 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях, на Кубани, в Татарстане и Крыму.

Четыре человека получили ранения в результате падения обломков БПЛА на трассе и автозаправочной станции в Ростовской области. Кроме того, в Таганроге повреждена электроподстанция, погиб главный инженер.

Объекты промышленной зоны в Закамской зоне Татарстана получили повреждения в результате атаки беспилотников. В Нижнекамске повреждён многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие.