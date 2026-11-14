США хотят организовать взаимодействие России и Европы

США после контактов по урегулированию на Украине сосредоточены на организации прямого взаимодействия РФ и представителей Европы, заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер.



"Некоторые из них могут напрямую привести к прорывам, в то время как другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут заполнить оставшиеся пробелы", — сообщил Кушнер.



В ходе последних контактов представителей США по Украине появились новые идеи по урегулированию, некоторые из них могут стать прорывными, отметил спецпосланник Трампа. Он добавил, что стороны украинского урегулирования в частных беседах выражают готовность идти на уступки.



Также Кушнер заявил, что НАТО является важной частью европейской безопасности, поэтому Европу нужно напрямую включить в контакты по Украине.



12 ноября по итогам встречи с Владимиром Путиным был согласован новый раунд трехсторонних переговоров. Стив Уиткофф заявлял, что к новому диалогу присоединятся европейцы.