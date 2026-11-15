Российская теннисистка вышла в финал Итогового турнира WTA

Россиянка Мирра Андреева вышла в финал на своем первом Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, обыграв американку Джессику Пегулу.



Андреева стала первой российской теннисисткой за 14 лет, которая сыграет в финале Итогового турнира — последней была Мария Шарапова в 2012 году. По итогам сезона Андреева впервые станет второй ракеткой мира.



В финале российская спортсменка встретится с победительницей предстоящей игры между теннисистками из Чехии Линдой Носковой и Украины Элиной Свитолиной.



В 2025 году 17-летняя Мирра Андреева выиграла регулярный турнир WTA в Дубае и стала самой молодой обладательницей трофея.