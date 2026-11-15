В Петербурге блогер обманул подписчиков и собрал 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге на трое суток продлили срок задержания блогеру Егору Стешкину, которого обвиняют в мошенничестве. Меру пресечения ему изберут на следующем заседании - 17 ноября. Стешкин в интернете объявил сбор средств на квартиру для 92-летней блокадницы. Неравнодушные подписчики успели перевести ему более 750 тысяч рублей. Но выяснилось, что пенсионерка - родная бабушка блогера, в новом жилье не нуждается.

На допросе молодой человек не отрицал родство. А в блоге рассказывал – мол, случайно познакомился с пожилой женщиной на улице. Разговорился с ней и узнал о её непростой судьбе. Для привлечения внимания блогер устраивал представления в стиле телевизионных ток-шоу. Блог взлетел в топы. Количество подписчиков росло день ото дня.

Аппетиты героини росли - и вот она захотела переехать из пригорода в Петербург. Подписчикам предложили скинуться. Цена вопроса – 6 200 000 рублей. Деньги неравнодушных подписчиков хлынули на счёт Стешкина, и когда там накопилось уже более семисот тысяч, к блогеру нагрянули следователи. Тот попытался представить банальный подлог как акцию благодарности родной бабушке.

Людмила Викторовна живёт в благоустроенной квартире в Петербурге. Правда, внук жилплощадь, как выяснило следствие, заложил в банк. То есть и бабушку родную он тоже обманул. Сама же Людмила Викторовна конечно же встала на защиту внука, выпустив видеообращение, где благодарит его за заботу. В момент съёмок героиня блога об обмане, в котором участвует, не знала. И потому уголовное наказание ей не грозит.