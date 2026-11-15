На передовой СВО сейчас самый горячий участок - на севере Орехова. Наши артиллеристы и расчёты систем "Град" обратили противника в бегство. Все цели в пригородном к Орехову селе Преображенка давно разведаны. Снаряды ложатся точно в лесополосы и развалины, где прячутся националисты.

Судя по количеству найденных бронежилетов и касок, дом в Орехове и позиции во дворе, разом бросили человек пятнадцать. Штурмовики говорят – мотивированные, среди бандеровцев, по крайней мере на передовой, почти не появляются. Больше сидят в тылу. А на рубежи отправляют в основном новобранцев.

Главный удар был накануне нанесён по противнику в селе Терсянка. Сегодня этот укрепрайон площадью свыше 10 квадратных километров целиком перешёл в руки российских бойцов. Терсянка открывает выходы к стратегически важным путям снабжения ВСУ. До трассы, связывающей Запорожье с Днепропетровском - всего 16 километров.