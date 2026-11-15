Переговорщики от Европы пока не выходили на связь с представителями России, заявили сегодня в Кремле. Молчание политиков Старого Света неудивительно, учитывая их непоследовательность.

Чудеса дипломатии в очередной раз продемонстрировал президент Франции. Он опубликовал большой пост, в котором назвал стремление договариваться с Москвой пораженчеством, и призвал принять Украину в НАТО.

Тем временем переговорщик от Белого дома Джаред Кушнер заявил: во время последних встреч американских представителей по Украине появились новые идеи по урегулированию. Некоторые из них могут привести к прорывам.

Американцы пытаются привлечь к переговорам и европейцев. Однако, Эммануэль Макрон своим заявлением о членстве Украины в НАТО свёл на нет все усилия. А ведь потуги сделать наших соседей членами альянса и стали одной из причин начала спецоперации.

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