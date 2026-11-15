Европу лихорадит: уличные протесты не утихают

Демонстранты против полиции: новая волна протестов прокатилась по Европе. Во Франции, по официальным данным, на улицы вышли сто тысяч человек. По информации профсоюзов, столько людей митинговали в Париже, а общее число участников - в два раза больше. Власти заранее мобилизовали дополнительные силы жандармерии, но это не помогло избежать беспорядков. Есть пострадавшие и задержанные.

Протестующие жалуются - жизнь становится все дороже, а будущее — туманнее. Ещё – насилие со стороны полицейских. Законопроект, который прозвали "лицензией на убийство", разрешающий сотрудникам правоохранительных органов применять оружие в любой неоднозначной ситуации.

За пять недель протестов задержаны сотни человек, но люди с улицы не уходят. Правительство пообещало диалог с профсоюзами, однако сами участники называют предложения каплей в море. Повышение зарплат на несколько евро, обещания реформ, и ни слова о главном – что делать с полицейским беспределом, пенсионной реформой и недостаточным уровнем финансирования школ и больниц. Для французов это не просто социальный спор. Это вопрос доверия к власти, которая, по их мнению, слышит только себя.

Эстафету подхватила Германия. Недовольные социальной политикой люди вышли на улицы в 34 городах. В Берлине начались столкновения с полицией. Протестующие требуют выделять больше денег на образование и медицину. Нынешнее поведение властей называют не иначе как проявление фашизма.

Третья точка на карте недовольства – Албания. В Тиране протестующие требуют отставки премьера Эди Рамы и смены политического режима. С середины октября мирные акции сменились столкновениями. Водомёты, слезоточивый газ, сотни задержанных. Власть пригрозила штрафами до пяти с половиной тысяч евро. Не помогло. Улицы не опустели. В Тиране идут 167 сутки протеста, и студенты говорят, что диалога не получится, пока Рама остаётся у власти.