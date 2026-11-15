Собянин: Москва продолжит помогать Луганску

14 многоквартирных домов и поликлинику отремонтируют московские специалисты в Луганске в следующем году, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Столица продолжит восстанавливать инфраструктуру города-побратима, которому помогает с 2022 года. Запланированы работы в пяти школах и на стадионе. До конца года закончат первый этап капитального ремонта луганского дворца культуры с вековой историей.

Также приведут в порядок инженерные сети протяженностью более 120 километров, обновят две дороги и проведут комплексное благоустройство.