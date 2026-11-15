В Москве проходит форум "Созидатели"

Форум "Созидатели" объединил молодых специалистов, предпринимателей и студентов со всей страны. В Москве в национальном центре "Россия" собрались несколько тысяч участников.

Они смогли обменяться опытом, найти новых партнёров для развития проектов, представить перспективные инициативы инвесторам и разместить свою продукцию на выставке. Кроме того, прошли дискуссии с ведущими экспертами и представителями бизнеса.

Ключевым событием стала торжественная церемония награждения победителей премии "Молодой предприниматель России".