Москвичей пригласили на патриотический фестиваль "Победить и вернуться"

Более тысячи спортсменов собрались сегодня в столице, чтобы продемонстрировать своё мастерство в различных видах единоборств. В Москве проходит ежегодный патриотический фестиваль "Победить и вернуться".

Мероприятие посвящено памяти погибших сотрудников антитеррористического подразделения "Альфа". Соревнования объединили жителей разных регионов России и стран СНГ - от юных спортсменов до победителей и призёров престижных чемпионатов.

Среди главных задач фестиваля - патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также популяризация здорового образа жизни.