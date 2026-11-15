В крымском парке журавль не признаёт родителей и командует курами и утками

В Бахчисарайском парке миниатюр появился новый обитатель. Птенцу серого журавля всего четыре месяца, а он уже вовсю командует утками и курицами на птичьем дворе. Людей не боится, посетителей изучает с интересом - вдруг принесли угощение.

Он гордо расхаживает по мощёным дорожкам, чеканя шаг словно на параде. Журавль свободно прогуливается мимо вольеров, вызывая зависть других обитателей парка. Этот Жорик - важная птица! Серый журавль. Они обычно избегают соседства с человеком, особенно во время гнездования. Поэтому птенец, появившийся в условиях зоопарка всегда большая редкость. Он окружён заботой и повышенным вниманием.

Ему всего четыре месяца, а он уже гоняет своих более мелких сородичей - красавок. И совсем не боится людей. Впервые за 11 лет в Бахчисарайском парке миниатюр журавли снесли яйца. Но навыков у пернатой пары оказалось маловато. Поэтому сотрудники подложили яйца опытной наседке - индоутке.

Вылупившегося птенца выходили сотрудники парка. А когда он подрос, вернули было настоящим родителям. Пара его приняла, но журавлик не признал своих и выпорхнул из гнезда. С утками и курицами оказалось жить привычнее. Пернатый двор над серым чужаком не смеётся, да и у Жорика максимально много свободы.

В парке надеются, что в ближайшие годы у пары журавлей появится ещё не одно потомство. А когда птенцы подрастут, можно будет попробовать объединить их в стаю.