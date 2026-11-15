"Здесь всё удобно и доступно": прогулка по Новой Москве с актёром Евгением Воскресенским

На гербе этого района изображён белый единорог, оставшийся от символики семейства графа Шувалова, которому когда-то принадлежали эти места. Здесь есть почитаемые верующими святыни и печально известный расстрельный полигон. Частью Москвы территория стала недавно, и совмещает загородный простор со столичным комфортом.

Всё это о районе Коммунарка. В середине восьмидесятых - это ещё не Новая Москва с её кварталами и развязками, а посёлок с совхозной историей и лесом за околицей. Именно здесь, в октябре 1986 года студент Щукинского училища Женя Воскресенский впервые вышел на съёмочную площадку. Эльдар Рязанов снимал эпизод своей картины "Забытая мелодия для флейты". Герои Филатова и Догилевой приезжают на машине в лес, а им в стекло стучит лжедружинник , требуя деньги за нравственность.

Сегодня на этом месте - жилые дома, и только старые деревья помнят, как здесь шумела съёмочная группа. Тогда до Коммунарки добирались на машине. Сегодня сюда приходит метро. В 2024 году в районе открыли сразу четыре станции Троицкой линии – "Тютчевскую", "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую". Впервые в Новой Москве появился пересадочный узел - на Сокольническую линию.

Коммунарка начала расти в двухтысячных, вошла в состав Москвы и вместе с ней начала развиваться по столичным стандартам. В этом году построили новую школу №338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева. Сегодня - это больше 15 тысяч учеников и почти полторы тысячи сотрудников.

Новая школа расположена в живописном месте. Неподалёку только что благоустроенная набережная Афанасия Фета и пешеходный мост через Большой пруд. Они стали новым центром притяжения. Футуристичная прогулочная зона со стеклянным навесом, по которой можно гулять и в снег, и в дождь, не замочив ноги и не испортив настроения. И она ведёт напрямую к метро. Путь до станции стал короче и безопаснее. При строительстве сохранили рельеф и ландшафт, не тронули ни один естественный изгиб берега, а со стороны жилого комплекса высадили новые деревья и кустарники.

Евгений Воскресенский в Коммунарку возвращается с удовольствием. Здесь, признаётся актёр, удалось найти баланс между мегаполисом и природой - близость к старой Москве и ощущение загородной жизни. На вопрос: "Есть что-то из современной Москвы, что вам понравилось больше всего?" отвечает: "Это транспорт, МЦК, Большая кольцевая линия, диаметры. То, что это всё сделали - это доступно, удобно. Для Москвы это просто выход из положения".

Сегодня, говорит актёр, город вырос, стал чище, зеленее и, что самое, главное - удобнее. И такие районы, как Коммунарка - лучшее тому подтверждение.