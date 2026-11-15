В Москве начали заливать катки

Предвкушение зимы. Подготовка мультимедийного катка "Лужники" завершится к концу ноября. Там уже приступили к формированию финишного слоя льда. Работа кипит и в других точках города, на ВДНХ и в Парке Горького, в Коломенском и на Северном речном вокзале. Любителям коньков будет где разгуляться.

Картина в этом году - удивительная. Середина ноября - а на ВДНХ ещё клумбы с цветами. И вокруг них развернулось - настоящее ледовое строительство. Каток на аллеях между павильоном "Центральный" и музеем "Слово" - на своём привычном месте и сохраняет звание самого большого в Москве, да, пожалуй, в стране - 20 тысяч квадратных метров льда. Все капитальные работы уже выполнены. На этой неделе впервые выехала техника.

Оптимальная толщина льда – 18-20 сантиметров. А процесс такого ледового строительства вообще не быстрый. Начинают обычно ещё в августе-сентябре. Технология отработана годами. Сначала - слой песка, потом, как в Парке Горького - рулон за рулоном на аллеи укладывают айс-маты с густой сеткой трубок, по ним циркулирует специальная жидкость - этиленгликоль. Подключают холодильные установки. Трубки поливают водой, вода замерзает, и слой за слоем получается лёд.

В прошлом году каток в Парке Горького из-за реконструкции был совсем небольшой, и располагался непривычно - перед аркой главного входа. Сейчас же, к своему девяносто пятому сезону - возвращается на круги своя! Точнее - к Фигурному фонтану, на аллеи, на обновленный участок Пушкинской набережной. Общая протяжённость ледовых дорожек составит больше двух километров.

Первый лёд, судя по роликам в соцсетях - пробуют уже и на самом длинном в Москве катке - на Царской набережной в музее-заповеднике Коломенское. Да и в Лужниках подготовка тоже на финишной прямой. Летом тут - фонтанная группа, а зимой - каток. Особая технологическая хитрость - перекрыть чашу фонтана и получить гладкую ледовую поверхность. Всего перед Большой спортивной ареной будет шестнадцать с половиной тысяч квадратных метров льда. Стильный, мультимедийный, именно этот каток в прошлом сезоне для многих стал любимейшим.