Мошенники используют ИИ для обмана россиян

Мошенники стали чаще использовать технологии искусственного интеллекта для обмана россиян. С помощью ИИ аферисты создают дипфейки, имитируют голос человека и подменяют видео.

Всё это они делают для хищения денег у граждан. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

С помощью поддельного голоса или видеоизображения преступники вводят в заблуждение потенциальных жертв. Отмечается, что особую опасность представляет использование таких технологий при попытках обойти системы идентификации и биометрической аутентификации.

В связи с этим в МВД напомнили, что изображение и голос в цифровой среде больше не являются безусловным доказательством личности.