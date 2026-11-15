Заммэра Горбенко: Самбо - гордость России и любимый вид единоборств

Самбо - гордость нашей страны и один из любимых видов единоборств. Это отметил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Он напомнил, что на недавнем чемпионате мира сборная нашей страны одержала уверенную победу, став сильнейшей среди 101 команды-участницы.

15 и 16 ноября в Москве проходит финал турнира "Всероссийский день самбо". Участвуют спортсмены от 12 до 14 лет.

Ранее Горбенко назвал турнир "Кубок сильнейших" ключевым элементом в системе подготовки и отбора гимнасток самого высокого уровня, а художественную гимнастику одним из ведущих видов спорта в России и в мире.

Финал международной серии по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" состоялся с 6 по 8 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер. Спортсменки разыграли медали заключительного этапа, а также определили обладателей главного трофея по итогам всего сезона.