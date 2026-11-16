В зоне спецоперации на Днепропетровском участке наши дроны-перехватчики сбили десятки ударных беспилотников противника.

Это результат тесного взаимодействия с расчётами РЛС, которые следят за небом и обеспечивают надёжное прикрытие. От обнаружения до ликвидации коптеров ВСУ проходят считанные минуты.

Пункты управления БПЛА уничтожили наши бойцы на Запорожском направлении. Расчёты гаубиц "Гиацинт" точными выстрелами поразили вражеские позиции, нарушив возможности радикалов по ведению воздушной разведки.

А в зоне ответственности группировки войск "Днепр" экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 нанёс удар по мостам и складам боеприпасов противника.