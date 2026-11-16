Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Младший сержант Олег Исаев вместе с группой подвозил топливо на передовую и подвергся атаке FPV-дронов. Он из стрелкового оружия уничтожил два ударных беспилотника. БПЛА сдетонировали на безопасном расстоянии. Грамотные действия Олега позволили избежать потерь среди личного состава и техники.

Младший сержант Игорь Старцев смог восстановить линию связи, повреждённую в результате артиллерийских обстрелов. Установив причину неисправности, он выдвинулся на место и, рискуя жизнью, устранил неполадки. В результате контакт между наступающим подразделением и командным пунктом был налажен.