В ночь на 13 ноября над российскими регионами сбили 1336 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 1336 вражеских беспилотников.

БПЛА были уничтожены в небе над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской и Московской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА пострадали шесть человек, в том числе ребенок. В ростовском Азове пострадали три человека, загорелись четыре производственных объекта, получили разрушения три частных дома и газопровод.

В сторону Москвы летело около 600 дронов. Большинство из них удалось нейтрализовать на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Прошедшая атака стала самой массированной за все время. До сегодняшнего "рекорд" принадлежал атаке 29 октября – тогда ПВО сбила 1214 БПЛА.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 533 вражеских дрона.