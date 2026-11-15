Новые удары по объектам ВСУ: поражён логистический центр в Запорожье

Сегодня днём российские войска нанесли удар по логистическому центру в Запорожье, его использовали ВСУ для хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.

Ещё в Чёрном море поражено судно с грузами, предназначенными для обеспечения украинских войск.

Ранее военное ведомство сообщало, что авиация и ракетные войска России нанесли удары по военным аэродромам противника, а также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха по производству беспилотников и места их хранения.