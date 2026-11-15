Днём 15 ноября средства ПВО России сбили 230 беспилотников

С 8 до 20 часов 15 ноября в небе над российскими регионами сбиты 230 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО сработали в Крыму, Белгородской, Брянской, Курской областях и в акватории Чёрного моря.

С 20:04 до 20:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером 15 ноября на подлёте к столице сбиты 25 дронов ВСУ.

Минувшей ночью над территорией России сбито 533 украинских беспилотника. Атаке подверглись 14 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского.

Один человек погиб во время атаки дронов в Ростовской области. Объекты промышленной зоны и многоэтажный жилой дом получили повреждения в Татарстане.