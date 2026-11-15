Требования Европы о перемирии на Украине для начала переговоров по европейской безопасности являются тупиковыми. Такое заявление в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сделал глава МИД России Сергей Лавров.

В Брюсселе настаивают, что обсуждение европейской безопасности должно начаться только после прекращения огня на Украине и проходить с участием ЕС и НАТО. Подобные заявления сделали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен глава евродипломатии Кая Каллас.

Европа нервничает, что США, Россия и Украина достигнут соглашения по урегулирования конфликта на Украине и европейской безопасности без её участия. Разногласия в ЕС возникли после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке масштабного соглашения по безопасности.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва не будет ставить условия по переговорной группе от Европы. Представитель Кремля полагает, что России, как он выразился, было бы лучше пообщаться с европейцами.

На этой неделе в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. Помимо этих встреч, американская и украинская делегации встречались с европейскими посланниками. После этого в Вашингтоне заговорили о необходимости полноценного привлечения европейцев к диалогу.