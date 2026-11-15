Сборная России по хоккею не выступит на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщили в Международной федерации хоккея. Причиной стала позиция властей Канады, где пройдут соревнования.



"Международная федерация хоккея подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира", — следует из сообщения.



Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что олимпийский комитет России направит жалобу в Международный олимпийский комитет. Он добавил, что действия Оттавы и правительства Канады должны получить самую жёсткую оценку МОК и повлечь последствия для их прав проводить соревнования.



"Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую", — отметил министр спорта.



30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российскую сборную к ЧМ. 11 ноября правительство Канады заявило, что не будет выдавать визы россиянам для участия в чемпионате.